Video: पैसों के लेनदेन में फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार

Ahmedabad. जिले के विठलापुर थाना क्षेत्र के जालीसणा गांव में पैसों के लेनदेन के विवाद में 11 सितंबर की देर रात फायरिंग की घटना सामने आई है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शनिवार को आरोपी को पकड़ लिया।विरमगाम डिवीजन के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक तपन डोडिया ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि यह घटना जालीसणा गांव के सनराइज कॉम्पलेक्स में 11 सितंबर की देर रात 10 बजे के करीब हुई। शिकायतकर्ता के पति श्रवणकुमार सरगरा की शिवम प्लाजा कॉम्पलेक्स में दुकान है। वहां काम करने वाले श्रमिक अजय कुमार सरोज ने गांधीनगर कलोल निवासी विष्णु शर्मा (55) के पास से 10 हजार रुपए उधार लिए थे। यह राशि आरोपी मांग रहा था, लेकिन श्रमिक दे नहीं रहा था। इस बात से नाराज होकर आरोपी विष्णु शर्मा श्रवण कुमार की दुकान पर आ पहुंचे और उन्होंने दुकानदार श्रवण कुमार पर गोली चला दी। गोली श्रवण कुमार के पेट में लगी। ऐसे में पुलिस ने शनिवार को आरोपी विष्णु को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पिस्तौल व कारतूस जब्त किए हैं। इससे पहले 12 सितंबर को आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई।
