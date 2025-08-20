Video: अहमदाबाद के स्कूल में छात्र की हत्या पर सुनिए क्या बोले पुलिस अधिकारी

Ahmedabad. सेक्टर 2 के एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयपाल सिंंह राठौड़ ने घटनास्थल पर संवाददाताओं को बताया कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में मंगलवार को यह घटना घटी, जिसमें 10वीं कक्षा के दो छात्रों में आपस में झगड़ा हुआ। एक छात्र ने दूसरे को चाकू मार दिया। पुलिस ने मंगलवार को ही एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी नाबालिग छात्र को हिरासत में ले लिया। इस बीच जख्मी छात्र ने उपचार के दौरान बुधवार तड़के दम तोड़ दिया।
इसके बाद पीडि़त छात्र के परिजन, अन्य बच्चों के परिजन और लोगों की भीड़ स्कूल पहुंची। अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी और पीडि़त दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। भीड़ की कई मांग पहले ही पूरी कर ली हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। स्कूल प्रशासन पर कुछ आरोप हैं, जिसे हमने लिखित में मांगा है। उन्हें शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। तोड़फोड़ के मामले की सीसीटीवी फुटेज, मीडिया कवरेज से जांच कर योग्य कार्रवाई की जाएगी।
