अहमदाबाद

Video: एसआइआर अहमदाबाद में आज और कल 50 जगह लगेंगे विशेष शिविर

गुजरात के हर विधानसभा में 29 और 30 नवंबर को लगेंगे विशेष शिविर

Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 28, 2025

Ahmedabad. मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया को गति देने देने के लिए राज्य के सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार और रविवार (29 और 30 नवंबर) को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। अहमदाबाद के जिला कलक्टर सुजीत कुमार ने मतदाताओं को इन शिविरों का लाभ लेने की अपील की है। बीएलओ को भरे हुए गणना फॉर्म वापस लौटाएं।अहमदाबाद में 50 बूथों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा सात शिविर धंधुका में, छह शिविर विरमगाम और साणंद में लगाए जाएंगे। घाटलोडिया, ठक्करबापानगर, मणिनगर, दाणीलीमडा, दस्क्रोई, धोलका में तीन-तीन जगह शिविर लगेंगे।

#AhmedabadNews

Published on:

28 Nov 2025 10:47 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / Video: एसआइआर अहमदाबाद में आज और कल 50 जगह लगेंगे विशेष शिविर

