Video: सरखेज से 8 करोड़ की व्हेल मछली की उल्टी जब्त, 4 को पकड़ा

Ahmedabad. शहर के सरखेज थाना क्षेत्र में जोन-7 के उपायुक्त की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आठ करोड़ से ज्यादा की व्हेल मछली की उल्टी (एम्बरग्रीस) को जब्त किया है। 8 किलो 704 ग्राम एम्बरग्रीस जब्त करने के साथ ही टीम ने चार आरोपियों को भी पकड़ा है। यह सभी यहां ग्राहक की तलाश में पहुंचे थे। पुख्ता सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने इन्हें धर दबोचा। इनके पास से कार और छह मोबाइल भी जब्त किए हैं। मोबाइल की जांच में और भी कई अन्य तथ्य सामने आने के आसार हैं।पकड़े गए आरोपियों में नरोडा मेम्को कैलासनगर निवासी और ड्राइविंग का कामकाज करने वाला रिंकू सिंह राजपूत (21), नरोडा हंसपुरा देवनंदन संकल्प सिटी निवासी शशांक पांडे (29), न्यू मणिनगर जैनिम सिटी निवासी एजेक्ष व्यास (23) तथा

जतिन पाटिल (25) शामिल हैं।8.704 किलो एम्बरग्रीस बरामद

जोन-7 डीसीपी एलसीबी के तहत पुख्ता सूचना के आधार पर टीम ने सरखेज -मकरबा टोरेंट पावर रोड पर नए बन रहे ओवरब्रिज के पास नजर रखी। यहां सत्यदीप हाइट्स के पास से चार लोगों को पकड़ा। जांच करने पर उनके पास छोटे और बड़े टुकड़ों में कुल 8.740 किलोग्राम एम्बरग्रीस बरामद हुई। इसकी कीमत 8 करोड़ 70 लाख 40 हजार रुपए है।

एम्बरग्रीस को रखना, बेचना प्रतिबंधितपुलिस सूत्रों के तहत एम्बरग्रीस को व्हेल की उल्टी कहते हैं। समुद्र में तैरते हुए समय के साथ यह व्हेल की उल्टी करने से बाहर निकलकर तटों पर बहकर आ जाता है। इसका उपयोग परफ्यूम उद्योग में इसे फिक्सेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खुशबू लंबे समय तक टिकती है। पूर्वी संस्कृतियों में इसे औषधि और मसाले के रूप में भी प्रयोग किया गया है। भारत में व्हेल मछली वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल है। यह व्हेल मछली से यह जुड़ा है, ऐसे में इसे संग्रह कर रखने, बेचने पर रोक है।