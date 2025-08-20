video: यह दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज के लिए रेड सिग्नल: पानशेरिया

Ahmedabad. अहमदाबाद के सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में दसवीं के छात्र की हत्या की घटना में राज्य के शिक्षा राज्यमंत्री प्रफुल पानशेरिया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह घटना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सभ्य समाज के लिए यह रेड सिग्नल है। बच्चे क्राइम तक पहुंच गए हैं। पीडि़त छात्र परिवार को सांत्वना देता हूं। इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग कर रहा अध्ययन, उठाएंगे कदम:
शिक्षा राज्यमंत्री प्रफुल पानशेरिया ने कहा कि स्कूल में घटी इस घटना का शिक्षा विभाग अध्ययन कर रहा है। बच्चों में ऐसी घटनाएं पढ़ने के पीछे प्रथम दृष्टया सोशल मीडिया का दुरुपयोग और संगत है। इसको लेकर विभाग जरूरी कदम उठाएगा।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात