राजस्थान के ‘आइफ़िल टावर’ और ‘ताजमहल’ पर बुलडोज़र! 12 करोड़ का प्रोजेक्ट ज़मींदोज़

आनासागर वेटलैंड की जमीन पर बने सेवन वंडर्स का सफर अब यहीं खत्म हो रहा है। कोर्ट की सख्ती के बाद अजमेर में अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई एक मिसाल मानी जा रही है।

अजमेर

Nakul Devarshi

Sep 12, 2025

राजस्थान के अजमेर का सेवन वंडर्स पार्क, जो कभी सेल्फी प्वॉइंट और पर्यटकों की पहली पसंद हुआ करता था, अब मलबे में तब्दील कर दिया गया है..

Published on:

12 Sept 2025 09:27 pm

राजस्थान के 'आइफ़िल टावर' और 'ताजमहल' पर बुलडोज़र! 12 करोड़ का प्रोजेक्ट ज़मींदोज़

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

अजमेर
