Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

डिजीटल अटेंडेंस से उखड़े नर्सेज, किया निदेशालय का घेराव

डिजीटल उपस्थिति के आदेश पर रोक लगाने के साथ आयुर्वेद नर्सेज की वेतन विसंगति दूर करने के लिए राज्य सरकार को नवीन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने की मांग की गई।

अजमेर

raktim tiwari

Sep 11, 2025

अजमेर. राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेशभर से आए नर्सेज ने आयुर्वेद निदेशालय अजमेर का द्वार घेराव किया। आयुष विभाग की ओर से आयुष नर्सेज और अन्य कर्मचारियों को अपने निजी मोबाइल में एएमएस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर डिजीटिल उपस्थिति सुनिश्चित करने सम्बंधी आदेश का नर्सेज संघर्ष समिति ने विरोध किया है।

समिति के प्रदेश संयोजक धर्मेन्द्र फोगाट ने बताया कि यह आदेश निजता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। कर्मचारियों को मल्टीमीडिया फोन खरीदने, उसका प्रतिमाह डेटा खरीदने और उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से कार्मिकों की 365 दिन 24 घंटे निगरानी करने का राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति पूरी तरह से विरोध करती है। समिति संयोजक गिरिराज प्रसाद शर्मा ने बताया कि समिति की ओर से पूर्व में नर्सेज की मांगोंं को लेकर आयुर्वेद निदेशक को पत्र लिखकर सात दिवस में वार्ता का आग्रह किया था लेकिन वार्ता पर नहीं बुलाने पर घेराव व धरने की चेतावनी दी गई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2025 09:47 am

Published on:

11 Sept 2025 09:46 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Videos / डिजीटल अटेंडेंस से उखड़े नर्सेज, किया निदेशालय का घेराव

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

अजमेर के कई पर्यटक नेपाल-भारत बॉर्डर पर फंसे, बताई आंखों देखी हकीकत

Ajmer tourist
अजमेर

अजमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ की खेप के साथ तस्कर पिता-पुत्र गिरफ्तार

Ajmer-Police
अजमेर

Rajasthan Crime: प्रेम जाल में फंसाकर घुमाने के बहाने लाया अजमेर, फिर शादी का झांसा देकर विवाहिता से होटल में रेप

ajmer rape
अजमेर

सोशल मीडिया पर ही दोस्ती, UP से युवती को बुलाया राजस्थान, शादी का दबाव डाला तो कर दी हत्या, 2 बच्चों का पिता है आरोपी

अजमेर

Ajmer Crime-भाड़े के बदमाश भेजकर युवक को घर से ‘उठवाया’, मोबाइल व सोने की चेन छीनी

भाड़े के बदमाश भेजकर युवक को घर से ‘उठवाया’ , मोबाइल व सोने की चेन छीनी
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.