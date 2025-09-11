डिजीटल अटेंडेंस से उखड़े नर्सेज, किया निदेशालय का घेराव

अजमेर. राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेशभर से आए नर्सेज ने आयुर्वेद निदेशालय अजमेर का द्वार घेराव किया। आयुष विभाग की ओर से आयुष नर्सेज और अन्य कर्मचारियों को अपने निजी मोबाइल में एएमएस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर डिजीटिल उपस्थिति सुनिश्चित करने सम्बंधी आदेश का नर्सेज संघर्ष समिति ने विरोध किया है।

समिति के प्रदेश संयोजक धर्मेन्द्र फोगाट ने बताया कि यह आदेश निजता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। कर्मचारियों को मल्टीमीडिया फोन खरीदने, उसका प्रतिमाह डेटा खरीदने और उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से कार्मिकों की 365 दिन 24 घंटे निगरानी करने का राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति पूरी तरह से विरोध करती है। समिति संयोजक गिरिराज प्रसाद शर्मा ने बताया कि समिति की ओर से पूर्व में नर्सेज की मांगोंं को लेकर आयुर्वेद निदेशक को पत्र लिखकर सात दिवस में वार्ता का आग्रह किया था लेकिन वार्ता पर नहीं बुलाने पर घेराव व धरने की चेतावनी दी गई।