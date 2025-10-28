Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Petrol Pump पर लीकेज ! मचा हड़कंप, पुलिस-प्रशासन, दमकल मौके पर

Petrol Pump पर लीकेज ! मचा हड़कंप, पुलिस-प्रशासन, दमकल मौके पर

Google source verification

अजमेर

image

Abhishek Chaturvedi

Oct 28, 2025

Petrol Pump अजमेर में नसीराबाद रोड स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 10 नंबर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल टैंक लीकेज की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना पर नगर निगम की तीन दमकल घटनास्थल पर पहुंची। पेट्रोल लीकेज की बदबू के चलते आसपास की दुकानों को बंद करवा दिया गया। यातायात पुलिस ने ट्रैफिक को वनवे किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की टेक्निकल टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। तब तक पेट्रोल पंप से बिक्री बंद कर दी गई । पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अग्निशमन विभाग के फॉम के ड्रम के साथ तीन दमकल अलर्ट मोड पर रखी गई ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पेट्रोल-डीजल

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 07:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Videos / Petrol Pump पर लीकेज ! मचा हड़कंप, पुलिस-प्रशासन, दमकल मौके पर

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

बागेश्वर धाम में समोसे की दुकान पर कढ़ाई में खौलते तेल में गिरा मासूम, राजस्थान से दर्शन करने गया परिवार

अजमेर

RPSC से बड़ा अपडेट, 9 साल बाद फिर से शुरू करेगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, इससे होगी शुरुआत

RPSC Big Update After 9 Years online Exams will Start
अजमेर

कार में महिला मित्र के साथ जा रहे युवक से मारपीट, महिला से अश्लीलता

Rajasthan Police
अजमेर

Pushkar Mela: 25 लाख रुपए का 600 KG का भैंसा बना पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र, रोजाना 2500 रुपए की लेता है खुराक

अजमेर

5000 लोगों ने एक साथ लिया नशा मुक्ति का संकल्प, राजस्थान पत्रिका अजमेर संस्करण के 24वें स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.