Petrol Pump पर लीकेज ! मचा हड़कंप, पुलिस-प्रशासन, दमकल मौके पर

Petrol Pump अजमेर में नसीराबाद रोड स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 10 नंबर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल टैंक लीकेज की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना पर नगर निगम की तीन दमकल घटनास्थल पर पहुंची। पेट्रोल लीकेज की बदबू के चलते आसपास की दुकानों को बंद करवा दिया गया। यातायात पुलिस ने ट्रैफिक को वनवे किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की टेक्निकल टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। तब तक पेट्रोल पंप से बिक्री बंद कर दी गई । पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अग्निशमन विभाग के फॉम के ड्रम के साथ तीन दमकल अलर्ट मोड पर रखी गई ।