अजमेर

RPSC ने दी सफाई, पेपर की सील खुली मिलने के थे आरोप, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024

RPSC ने दी सफाई, पेपर की सील खुली मिलने के थे आरोप, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024

अजमेर

Abhishek Chaturvedi

Sep 09, 2025

जोधपुर में खेतेश्वर सीनियर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र की प्लास्टिक की थैली की सील खुली होने के मामले में आरपीएससी अध्यक्ष यू.आर. साहू ने अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरपीएससी अध्यक्ष साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डेमो दिया।

सात लेयर सुरक्षा

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से सात लेयर सुरक्षा उपायों के साथ मेटल बॉक्स में प्रश्न पत्र भेजे जाते हैं। दो परीक्षार्थी सहित नौ व्यक्ति वीडियोग्राफी और सुरक्षा की पुष्टि करते हैं। पूरी प्रक्रिया का चरणबद्ध कार्यवाही विवरण निर्धारित प्रपत्र में दर्ज किया जाता है। गौरतलब है कि रविवार को जोधपुर में खेतेश्वर स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र में प्रथम पारी में सामान्य ज्ञान के पर्चे के दौरान तीन-चार अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र की सील खुली हुई मिली थी। अभ्यर्थियों ने कक्ष में ही हंगामा किया लेकिन समझाइश और जांच करने का आश्वासन देने के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा समाप्त होने के बाद दोपहर 12 बजे परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों ने हंगामा करके प्रश्न पत्र की सील टूटी हुई होने का आरोप लगाया था। करीब एक घंटे तक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था।

Published on:

09 Sept 2025 11:36 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RPSC ने दी सफाई, पेपर की सील खुली मिलने के थे आरोप, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024

