अजमेर

Weather Update: अजमेर में तेज बरसात, सड़कें बन गई स्वीमिंग पूल

घरों और पहाड़ी इलाकों से बहता पानी सड़कों पर हिलारें मारता रहा। माकड़वाली, गगवाना, घूघरा, लोहागल, गेगल अन्य इलाकों में भी तेज बारिश हुई।

अजमेर

raktim tiwari

Aug 23, 2025

अजमेर. तेज बरसात ने शहर को भिगोया। कई जगह सड़कों-चौराहों पर पानी बह गया। दिनभर बादल छाने बरसात और हवा चलने से मौसम में ठंडक रही।

सुबह 5 बजे से बरसात का दौर शुरू हो गया। सुबह 7 बजे से तेज बरसात ने भिगोया। केसरगंज, रामगंज, नसीराबाद रोड, स्टेशन रोड, वैशाली नगर, शास्त्री नगर, पंचशील, कोटड़ा, लोहागल, जयपुर रोड, फायसागर हरिभाऊ उपाध्याय नगर, कोटड़ा, आदर्श नगर, धौलाभाटा, मेयो लिंक रोड, गुलाबबाड़ी, मदार सहित आसपास के इलाकों में तेज बरसात हुई।

सड़कों पर बहा पानी

मार्टिंडल ब्रिज की तीसरी भुजा, केसरगंज, कचहरी रोड, मदार गेट पर पानी का बहाव तेज रहा। तारागढ़ पहाड़ी क्षेत्र से उफनते पानी से दरगाह-नला बाजार नहर बन गया।

23 Aug 2025 09:17 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Weather Update: अजमेर में तेज बरसात, सड़कें बन गई स्वीमिंग पूल

