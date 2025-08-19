Rajasthan के किशनगढ़बास में ड्रम में मिली थी लाश, पत्नी और बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा

Rajasthan के खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास में ड्रम में लाश मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार पति की हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है
। तीनों बच्चे भी सकुलशल बरामद कर लिए हैं जिन्हें पुलिस ने उनके परिजनों को सौंपा है। पुलिस ने घटना का सीन रीक्रिएट करने की बात कही है।
नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने बताया-पत्नी व प्रेमी ने ऐसे रची थी खौफनाक साजिश
मृतक के नाबालिग बेटे ने बताई ‘नीले ड्रम मर्डर’ की पूरी दास्तां… खोले एक-एक राज, आरोपी ऐसे लगे पुलिस के हाथ