कलाकंद से मशहूर अलवर शहर, बाजार बना ‘कलाकंद मार्केट’ …. देखें वीडियो…

तीनों बाजार शहर की मुख्य पहचान घंटाघर बाजार शहर का मुख्य बाजार होने के साथ ही पुराने शहर की यादों को भी ताजा करता है। यहां पुरानी दोमंजिला इमारतों के नीचे बनी दुकानों में व्यवस्थित बाजार चलता है। ये सभी इमारतें भी खास शैली की बनी हुई हैं। घंटाघर बाजार में क्लॉक टावर है, जो इस बाजार की पहचान भी है। इसी प्रकार कलाकंद बाजार शहर के आकर्षण का केन्द्र है। यहां की दुकानों से खरीदारी करने जिलेभर से लोग आते हैं। कई लोगों को कलाकंद मार्केट में रोजगार दे रखा है। इसी तरह पंसारी बाजार में भी दिनभर भीड़ रहती है। आजादी के बाद कलाकंद मार्केट की नींव पड़ी पहले यहां फ्रूट मार्केट था लेकिन 1950 के बाद इसे कलाकंद के नाम से पहचान मिली। 9,000-15,000 ग्राहक आते सामान्य दिनों में 20,000-25,000 पहुंचता ग्राहकों का आंकड़ा त्योहारों पर अतिक्रमण, बेतरतीब पार्किंग, सुविधाओं की कमी बदरंग, पूरे बाजार में एकरूपता का अभाव बाजार में शौचालय सिर्फ गिने-चुने हैं वे भी गंदगी से अटे हुए हैं। रोड की चौड़ाई 40 फुट कलाकंद मार्केट में सभी दुकानें नगर निगम की हैं। यहां तीसरी पीढ़ी भी अब दुकानें संभाल रही है। वहीं, बाजार के बीच में सडक़ों की चौड़ाई 40 फीट है। - हरिश चंद्र, नमकीन व्यापारी घंटाघर से पहचान कलाकंद मार्केट अलवर की शान है। घंटाघर व होप सर्कस के बीच में इसकी अलग ही पहचान है। इन्हीं से बाजार में चमक है। - संतोष कुमार अरोड़ा, कलाकंद व्यवसायी विश्वास का बाजार मैं हर माह इस बाजार से बाहर रह रहे रिश्तेदारों के लिए कलाकंद लेकर जाती हूं। यह बाजार विश्वास का बजार है। यहां मिलावट नहीं होती। -काजल खंडेलवाल, ग्राहक हर सामान का उचित दाम पंसारी बाजार में सभी प्रकार की घरेलू सामग्री उचित दाम पर मिलती है। वहीं, यहां सभी सामान एक जगह उपलब्ध हो जाता है। - गगन हजरती, ग्राहक