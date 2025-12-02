Patrika LogoSwitch to English

अलवर

चांदी के रथ में विराजेे बाबा श्याम, धार्मिक तिजारा नगरी हुई श्याम मय…. देखें वीडियो ….

भव्य शोभायात्रा ने तिजारा नगरी में श्रद्धा, भक्ति और उत्सव का अद्भुत वातावरण उत्पन्न किया और भक्तों के चेहरों पर उल्लास और आनंद की झलक साफ दिखाई दी।

अलवर

image

kailash Sharma

Dec 02, 2025

तिजारा. कस्बे के श्रीश्याम मंदिर तिजारा में 46वें विशाल श्रीश्याम महोत्सव के अवसर पर भव्य श्याम रथयात्रा का आयोजन किया गया। महंत जस्सू महाराज और अन्य श्याम भक्तों की उपस्थिति में, चांदी के रथ पर विराजमान श्रीश्याम बाबा का अलौकिक श्रंगार किया गया, जो भक्तों के मन मोह लेने वाला ²श्य पेश कर रहा था। सुबह 5 बजे प्रभात फेरी के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इसके बाद 9 बजे ध्वजा रोहण किया गया, और 11 बजे भव्य रथयात्रा मंदिर से रवाना हुई। भक्तों ने रथ यात्रा के मार्ग पर पुष्प वर्षा की, पलक पावड़े बिछाए और जयकारों के साथ स्वागत किया, जिससे तिजारा नगरी श्याम मय हो गई। रथ के आगे सेविकाएं पानी का छिड$काव और रास्ता साफ करती रहीं, जबकि भक्त रथ को हाथों से चलाकर भक्ति संदेश का प्रदर्शन कर रहे थे।
रथयात्रा में बैण्ड बाजे, नासिक के ढोल, कालबेलिया नृत्य, अघोरी डांस, डमरू पार्टी, शिव-भोले की झांकी और डांडिया नृत्य जैसी आकर्षक प्रस्तुतियां शामिल थीं। विभिन्न नगरों से आए भक्तों ने रथ पर विराजमान श्रीश्याम बाबा का दरबार सजाया और प्रसाद वितरण किया।
मंदिर अध्यक्ष अभय ङ्क्षसह यादव , रेखपाल अग्रवाल, बेगराज शर्मा, हुकम चंद अग्रवाल, महंत जस्सू महाराज, ओम प्रकाश यादव, नरोत्तम सोनी, सुभाष अग्रवाल, देशराज अग्रवाल सहित महिलाएं और बच्चे व्यवस्था में सहयोग करते हुए रथयात्रा को सफल बनाया।
भव्य शोभायात्रा ने तिजारा नगरी में श्रद्धा, भक्ति और उत्सव का अद्भुत वातावरण उत्पन्न किया और भक्तों के चेहरों पर उल्लास और आनंद की झलक साफ दिखाई दी।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Videos / चांदी के रथ में विराजेे बाबा श्याम, धार्मिक तिजारा नगरी हुई श्याम मय…. देखें वीडियो ….

