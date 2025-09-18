Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

44 घंटे बाद बनी सहमति, ट्रेनी एसआई की पुलिस सम्मान के साथ देर रात हुई अंत्येष्टि

दौसा के जड़ाव फाटक के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा-2021 में चयनित राजेंद्र सैनी (30) की मौत के 44 घंटे बाद परिजनों ने शव लिया।

अलवर

kailash Sharma

Sep 18, 2025

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2025 03:51 pm

Published on:

18 Sept 2025 12:38 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Videos / 44 घंटे बाद बनी सहमति, ट्रेनी एसआई की पुलिस सम्मान के साथ देर रात हुई अंत्येष्टि

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ओरणों में जल संरक्षण व पशुपालन और डेयरी पर हुआ मंथन

अलवर

रात में 26 दुकानों के ताले टूटे… पुलिस की सुरक्षा के सारे दावे हो गए हवा 

अलवर

बहरोड़ में बवाल: स्कूल छुट्टी के बाद छात्रों के दो गुट भिड़े

अलवर

Alwar News: भूत का साया बताकर तांत्रिकों ने मां-बेटी के उतरवाए कपड़े, बाथरूम में ले जाकर गलत तरीकों से लगाया हाथ, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Tantrik
अलवर

VIDEO: अलवर में भूरासिद्ध मंदिर के पास लेपर्ड की दस्तक, लोगों में दहशत

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.