अलवर

डूडी के निधन से खैरथल में कांग्रेस की जनसभा स्थगित, धरी रह गई तैयार … देखें वीडियो …

जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे आंदोलन के तहत शनिवार को आयोजित कांग्रेस की प्रस्तावित जनसभा को अचानक स्थगित कर दिया गया। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के देर रात निधन के कारण यह निर्णय लिया गया।

अलवर

image

kailash Sharma

Oct 05, 2025


खैरथल. जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे आंदोलन के तहत शनिवार को आयोजित कांग्रेस की प्रस्तावित जनसभा को अचानक स्थगित कर दिया गया। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के देर रात निधन के कारण यह निर्णय लिया गया।
इस सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोङ्क्षवद ङ्क्षसह डोटासरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र ङ्क्षसह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पहुंचने की संभावना थी। लेकिन डूडी के निधन की सूचना के बाद सभी कांग्रेस नेता बीकानेर रवाना हो गए, जिसके चलते कार्यक्रम रद्द कर दिया गया।
सभा स्थल पर दी डूडी को दी श्रद्धांजलि: सभा स्थल अनाज मंडी पार्क में सैकड़ों लोग एकत्र हुए, जहां विधायक दीपचंद खेरिया की मौजूदगी में राष्ट्रगान के बाद दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कार्यक्रम स्थगित करने की औपचारिक घोषणा की गई।
करीब एक सप्ताह से चल रही तैयारियों पर अचानक विराम लग गया। 3.5 बीघा क्षेत्र में विशाल टेंट लगाया गया था, जिसमें 10 हजार से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। हर चौराहे पर नेताओं के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। संघर्ष समिति की ओर से कार्यक्रम पर 10 से 15 लाख रुपए तक का खर्च बताया जा रहा है। सभा स्थगित होते ही टेंट, साउंड और अन्य व्यवस्थाओं में लगे लोगों ने सामान समेटना शुरू कर दिया। मंच संचालन विक्रम (विक्की) चौधरी ने किया। इस अवसर पर मुंडावर विधायक ललित यादव, प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजीत यादव, प्रधान बीपी सुमन, अनूप दायमा, गफूर खान, गिरीश डाटा, विक्की चौधरी, सर्वेश गुप्ता, ओमप्रकाश रोघा, रोहतास चौधरी, घीसाराम भड़ाना, अखिलेश कौशिक, एड. रामावतार चौधरी, निक्की प्रजापत, हल्लू खान, शुभराम चौधरी, एड.भागेंद्र खैरिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
कांग्रेस नेताओं ने जताया गहरा दुख: विधायक ललित यादव ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी के निधन के कारण पूरे राजस्थान में सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी बड़े नेता बीकानेर रवाना हो गए हैं, इसलिए खैरथल की सभा भी रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि खैरथल में प्रस्तावित जनसभा का उद्देश्य जनता को यह संदेश देना था कि कांग्रेस ने जिले का गठन जनहित में किया था और भाजपा इसे समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। अगर भाजपा सरकार जिले को खत्म करेगी तो कांग्रेस पुन: सत्ता में आकर इसे बहाल करेगी। विधायक दीपचंद खेरिया ने बताया कि सुबह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोन आया था, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही खैरथल में दोबारा जनसभा आयोजित की जाएगी।
प्रदेश कांग्रेस महामंत्री अजीत यादव ने कहा कि रामेश्वर डूडी पिछले कई महीनों से कोमा में थे और वे राजस्थान की राजनीति के बड़े व सम्मानित नेता रहे हैं। कार्यक्रम स्थगित होने की सूचना के बाद भी सैकड़ों लोग स्थल पर पहुंचे, प्रशासन ने भारी पुलिस व्यवस्था की हुई थी।

