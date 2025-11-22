Patrika LogoSwitch to English

अलवर

किशनगढ़बास के बाजार व सडक़ों से हटाया अतिक्रमण… देखें लाइव वीडियो ….

नगर पालिका प्रशासन पर लंबे समय से निष्क्रियता के आरोप लग रहे थे, क्योंकि कई बार दुकानदारों और फुटकर विक्रेताओं को अतिक्रमण हटाने के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। आखिरकार, नगर पालिका ने शुक्रवार को इस समस्या का समाधान करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया।

अलवर

image

kailash Sharma

Nov 22, 2025

किशनगढ़बास. कस्बे में बढ़ते अतिक्रमण और मुख्य सड$कों पर लगने वाले प्रतिदिन के जाम के कारण नागरिकों को हो रही परेशानी के बाद नगर पालिका प्रशासन अंतत: सक्रिय हुआ और शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई के तहत मुख्य बाजार क्षेत्रों में अवैध रूप से खड़े ठेले, रहडयि़ां, और अन्य अस्थाई निर्माण हटाए गए। कस्बे के विभिन्न इलाकों, जैसे खैरथल रोड, अलवर रोड, तिजारा रोड और बस स्टैंड क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया। लम्बे समय से स्थानीय निवासी और व्यापारिक संगठन अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहे थे, जिसके कारण मुख्य सड$कों पर रोजाना जाम की स्थिति बनती थी।
नगर पालिका प्रशासन पर लंबे समय से निष्क्रियता के आरोप लग रहे थे, क्योंकि कई बार दुकानदारों और फुटकर विक्रेताओं को अतिक्रमण हटाने के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। आखिरकार, नगर पालिका ने शुक्रवार को इस समस्या का समाधान करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
अधिशासी अधिकारी राहुल अग्रवाल ने बताया कि नगर पालिका टीम ने कई दिनों से दुकानदारों को समझाने की कोशिश की थी कि वे स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटा लें, ताकि सड$कें और बाजार में यातायात बाधित न हो। हालांकि, बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद अधिकांश दुकानदारों ने अपनी दुकानें और ठेले मुख्य मार्गों पर लगाए रखे। इस पर प्रशासन को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। सख्त कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने खैरथल रोड, अलवर रोड, तिजारा रोड, और बस स्टैंड क्षेत्रों से अस्थाई अतिक्रमण हटाए, जिसमें ठेले, रहडयि़ां, और अन्य अवैध निर्माण शामिल थे। इसके अलावा, कुछ स्थानों पर सामान भी जब्त किया गया। हालांकि, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद कुछ अस्थाई अतिक्रमणकारियों ने फिर से अपने ठेले उन ही स्थानों पर लगाना शुरू कर दिए, जिससे प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय निवासी इस बारे में शिकायत करते हुए कहते हैं कि यह समस्या केवल एक बार की कार्रवाई से हल नहीं हो सकती। स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों का कहना है कि प्रशासन को केवल एक दिन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें इस समस्या पर स्थायी नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी रखनी चाहिए और नियमित कार्रवाई करनी चाहिए।
कस्बेवासियों का मानना है कि यदि प्रशासन इस मामले में ढिलाई बरतता रहा तो जल्द ही वही हालात फिर से उत्पन्न हो जाएंगे, जिनसे नागरिकों को रोजाना जाम और अतिक्रमण की समस्या का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप स तिजारा रोड , अलवर रोड , खैरथल रोड , गंज रोड , तोप सर्कल , और बासड़ा रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित रहती है।

22 Nov 2025 12:04 am

