अलवर

हरसौली रेलवे फाटक बंद, जाम में फंसे वाहन… देखें वीडियो…..

ग्रामीणों ने फाटक संख्या 86 पर पुलिस कर्मचारी लगाए जाने कि प्रशासन से मांग कि है, ताकि इस फाटक पर जब तक ओवरब्रिज निर्माण का कार्य पूरा होने तक जाम से आमजन को सामना नहीं करना पड़े।

अलवर

kailash Sharma

Aug 09, 2025


हरसौली. कस्बे में शुक्रवार को रेलवे फाटक संख्या 86 बीबीरानी रोड लंबे समय तक बंद रहने के कारण वाहनों का जाम लग गया। इससे वाहन चालक परेशान रहे। वाहन चालकों ने बताया कि फाटक लंबे समय तक बंद रहने के कारण शुक्रवार को फाटक से गुजराना मुश्किल हो गया जिसमें स्कूल बच्चों कि बसे,एंबुलेंस सहित जरूरी कार्य से आने जाने के लिए काफी समस्या उठानी पड़ी। त्योहारी सीजन के चलते हुए निजी वाहनों का भी दिन भर आना जाना लगा रहा। कुछ वाहन चालकों ने आगे निकालने के चक्कर में आड़े तिरछे लगाने से जाम लग गया। जाम की सूचना पर पहुंचे हरसौली चेक पोस्ट इंचार्ज इब्राहिम खान व उनकी टीम ने जाम खुलवाने में काफी मशक्कत की।

09 Aug 2025 12:35 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / हरसौली रेलवे फाटक बंद, जाम में फंसे वाहन… देखें वीडियो…..

