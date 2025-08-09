हरसौली रेलवे फाटक बंद, जाम में फंसे वाहन… देखें वीडियो…..

हरसौली. कस्बे में शुक्रवार को रेलवे फाटक संख्या 86 बीबीरानी रोड लंबे समय तक बंद रहने के कारण वाहनों का जाम लग गया। इससे वाहन चालक परेशान रहे। वाहन चालकों ने बताया कि फाटक लंबे समय तक बंद रहने के कारण शुक्रवार को फाटक से गुजराना मुश्किल हो गया जिसमें स्कूल बच्चों कि बसे,एंबुलेंस सहित जरूरी कार्य से आने जाने के लिए काफी समस्या उठानी पड़ी। त्योहारी सीजन के चलते हुए निजी वाहनों का भी दिन भर आना जाना लगा रहा। कुछ वाहन चालकों ने आगे निकालने के चक्कर में आड़े तिरछे लगाने से जाम लग गया। जाम की सूचना पर पहुंचे हरसौली चेक पोस्ट इंचार्ज इब्राहिम खान व उनकी टीम ने जाम खुलवाने में काफी मशक्कत की।
