हरसौली रेलवे फाटक रहा बंद… जाम में फंस गया आमजन…. देखें वीडियो

हरसौली कस्बे में सोमवार को रेलवे फाटक संख्या 86 बीबीरानी रोड पर सुबह लंबे समय तक बंद रहने के कारण जाम लग गया। वाहन चालकों ने बताया कि फाटक एक घंटे तक बंद रहने के कारण सोमवार फाटक से गुजराना मुश्किल हो गया। जिसमें पुलिस गाड़ी, बसे,एंबुलेंस सहित जरूरी कार्य से आने जाने के लिए काफी समस्या उठानी पड़ी,कुछ वाहन चालकों ने आगे निकालने के चक्कर में आड़े तिरछे लगाने से जाम लग गया। वहीं ग्रामीणों ने फाटक संख्या 86 पर पुलिस कर्मचारी लगाए जाने कि प्रशासन से मांग कि है, ताकि इस फाटक पर जब तक ओवरब्रिज निर्माण का कार्य पूरा ना हो ओर लगने वाले जाम से वाहन चालकों को राहत मिल सके।