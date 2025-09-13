जेईएन का दलाल 17 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार…देखें वीडियो …



पिनान. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पिनान जेवीवीएनएल कार्यालय के जेईएन के दलाल फूलङ्क्षसह को 17 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जबकि आरोपी जेईएन तेजङ्क्षसह एसीबी की कार्रवाई की भनक लगते ही मौके से फरार हो गया।

परिवादी ने एसीबी चौकी अलवर को शिकायत दी थी कि उसके घर के पास शिवजी का मंदिर है। 10 सितंबर को पिनान जीएसएस का जेईएन तेजङ्क्षसह उसके घर आया और कहा कि तुम लोगों ने बिना मीटर लगाए मंदिर में सीधा विद्युत कनेक्शन कर रखा है। इसके बाद आरोपी जेईएन ने उसे साइड में ले जाकर कहा कि तुमने मंदिर में चोरी की लाइट लगा रखी है या तो तुम अभी 30 हजार रुपए दो, वरना एक लाख रुपए की वीसीआर भर दूंगा। इस पर परिवादी ने कहा कि मंदिर में आने-जाने वालों के लिए लाइट लगा रखी है, जिसे घर के इन्वर्टर से जोड़ रखा है। उन्होंने घर का कनेक्शन अलग से लिया हुआ है। लेकिन आरोपी ने 30 हजार रुपए नहीं देने पर एक लाख रुपए की वीसीआर भरने की धमकी दी। इस दौरान आरोपी उसको डरा-धमकाकर 5 हजार रुपए उसी समय ले गया और 25 हजार रुपए अगले दिन देने के लिए धमकाया।

मामले में एसीबी चौकी अलवर प्रथम के उप महानिरीक्षक राजेश ङ्क्षसह के सुपरवीजन में एसीबी चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी एएसपी महेन्द्र कुमार के नेतृत्व में ट्रेप की कार्रवाई करते हुए आरोपी जेईएन के दलाल फूल ङ्क्षसह को परिवादी से 17 हजार रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।