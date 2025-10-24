ज्वेलर्स को वसूली के लिए धमकाया, ग्रामीणों ने दो बदमाशों को दबोचा… देखें वीडियो……….



कस्बे के मुख्य बाजार स्थित मोहन ज्वेलर्स की दुकान पर मंगलवार सुबह उस समय हडक़ंप मच गया, जब तीन-चार बदमाशों ने कट्टा दिखाकर दुकानदार से अवैध वसूली की मांग की। बिना नम्बर की बाइक पर आए बदमाशों ने दुकानदार मोहन सोनी के इंकार करने पर मारपीट शुरू कर दी। हंगामा होते ही राहगीरों ने परिजनों को बुलाया, जिन्होंने बदमाश राहुल धानका व सलमान खान को दबोच लिया और पिटाई कर दुकान के अंदर बंद कर दिया। वहीं, नवीन सैनी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस बदमाशों को थाने ले गई। पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा, लकड़ी का डंडा, बाइक और प्लास्टिक की नलकी बरामद की।

पीडि़त मोहन सोनी ने बताया कि बदमाश सोमवार रात को उनके घर आए थे और गाली-गलौज व धमकी दी थी। विरोध करने पर मारपीट की थी। उन्होंने रात में ही सदर थाना पुलिस को सूचना दे दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मोहन का आरोप है कि यह गिरोह पूर्व में भी कई बार अवैध वसूली की मांग कर चुका है। एक बार तो उनके ताऊ के सिर पर हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस की निष्क्रियता से बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। घटना के विरोध में कस्बे के व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन के प्रति रोष जताया और बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पूर्व सरपंच रामौतार सैनी, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान नंदराम औला, वाइस चेयरमैन गिर्राज प्रसाद सैनी, व्यापार मंडल के छोटेलाल भारद्वाज, रामङ्क्षसह सैनी, देवेंद्र ङ्क्षसह चौहान सहित कई लोगों ने दिन-रात गश्त के लिए सुरक्षा जवानों की तैनाती की मांग की। पुलिस के अनुसार, फरार बदमाश नवीन सैनी वगैरह के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं।

& पुलिस टीम फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। जल्द ही उसे भी हिरासत में लिया जाएगा। – सुबेङ्क्षसह, प्रभारी, सदर थाना बहरोड़