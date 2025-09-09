Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

क्षमावाणी पर्व : जलयात्रा महोत्सव पर निकाली शोभायात्रा ‘क्षमा शब्द जीवन की आधारशिला’ … देखें वीडियो …

कस्बे के पाŸवनाथ दिगम्बर जैन मंदिर के तत्वावधान में दशलक्षण पर्व की समाप्ति पर श्रीजी की भव्य शोभायात्रा व वार्षिक जलयात्रा महोत्सव एवं क्षमावाणी पर्व आयोजित हुआ । प्रात: 5.30 बजे कलशाभिषेक व नित्य नियम पूजन , 9.00 बजे झंडारोहण किया गया ।

अलवर

kailash Sharma

Sep 09, 2025


तिजारा पत्रिका. कस्बे के पाŸवनाथ दिगम्बर जैन मंदिर के तत्वावधान में दशलक्षण पर्व की समाप्ति पर श्रीजी की भव्य शोभायात्रा व वार्षिक जलयात्रा महोत्सव एवं क्षमावाणी पर्व आयोजित हुआ । प्रात: 5.30 बजे कलशाभिषेक व नित्य नियम पूजन , 9.00 बजे झंडारोहण किया गया । वही पाŸवनाथ मंदिर से प्रात: 10 बजे श्रीजी की भव्य शोभायात्रा बैण्ड बाजे के साथ धूमधाम के साथ निकाली गई । शोभायात्रा में विभिन्न झांकियां शिक्षा व धर्म पर संदेश दे रही थी । जो मन को मोह रही थी । इस दौरान जल के साथ ठंडाई वितरण भी किया गया । वही दोपहर 1 बजे जैन जैन नसिया जी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। वहीं विजेताओं को पारितोषिक वितरण किया गया । देहरा जैन मंदिर चतुर्मास कर रहे आचार्य संयमनंद महाराज एवं मुनि शुभानंद महाराज के मंगल प्रवचन हुए। शाम 4 बजे जैन नसिया से शोभायात्रा की वापसी तथा सांय 5.30 बजे क्षमावाणी पूजन , कलशाभिषेक एवं मंदिर में क्षमावाणी पर्व मनाया गया । इस दौरान पाŸवनाथ मंदिर उपाध्यक्ष सुरेन्द्र जैन , देहरा जैन मंदिर अध्यक्ष मुकेश कुमार जैन , पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र जैन , आदेश्वर जैन सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 12:35 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / क्षमावाणी पर्व : जलयात्रा महोत्सव पर निकाली शोभायात्रा ‘क्षमा शब्द जीवन की आधारशिला’ … देखें वीडियो …

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

पत्थर की अवैध खान ढहने से जेसीबी मलबे में दबी, चालक सहित तीन घायल

अलवर

सरिस्का सीमा पुनर्गठन मामला: आपत्तियां सुनकर राज्य सरकार प्रक्रिया आगे बढ़ाए, अब सुनवाई 2 दिसम्बर को- सुप्रीम कोर्ट

अलवर

VIDEO: राजगढ़ थाना क्षेत्र में मंदिर और घर से नकदी व आभूषण चोरी

अलवर

खेतों में भरे पानी की कर रहे निकासी

अलवर

थानागाजी: बाछड़ी बांध में डूबने से 18 वर्षीय युवक की मौत

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.