क्षमावाणी पर्व : जलयात्रा महोत्सव पर निकाली शोभायात्रा ‘क्षमा शब्द जीवन की आधारशिला’ … देखें वीडियो …



तिजारा पत्रिका. कस्बे के पाŸवनाथ दिगम्बर जैन मंदिर के तत्वावधान में दशलक्षण पर्व की समाप्ति पर श्रीजी की भव्य शोभायात्रा व वार्षिक जलयात्रा महोत्सव एवं क्षमावाणी पर्व आयोजित हुआ । प्रात: 5.30 बजे कलशाभिषेक व नित्य नियम पूजन , 9.00 बजे झंडारोहण किया गया । वही पाŸवनाथ मंदिर से प्रात: 10 बजे श्रीजी की भव्य शोभायात्रा बैण्ड बाजे के साथ धूमधाम के साथ निकाली गई । शोभायात्रा में विभिन्न झांकियां शिक्षा व धर्म पर संदेश दे रही थी । जो मन को मोह रही थी । इस दौरान जल के साथ ठंडाई वितरण भी किया गया । वही दोपहर 1 बजे जैन जैन नसिया जी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। वहीं विजेताओं को पारितोषिक वितरण किया गया । देहरा जैन मंदिर चतुर्मास कर रहे आचार्य संयमनंद महाराज एवं मुनि शुभानंद महाराज के मंगल प्रवचन हुए। शाम 4 बजे जैन नसिया से शोभायात्रा की वापसी तथा सांय 5.30 बजे क्षमावाणी पूजन , कलशाभिषेक एवं मंदिर में क्षमावाणी पर्व मनाया गया । इस दौरान पाŸवनाथ मंदिर उपाध्यक्ष सुरेन्द्र जैन , देहरा जैन मंदिर अध्यक्ष मुकेश कुमार जैन , पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र जैन , आदेश्वर जैन सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे ।