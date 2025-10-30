लापता किशोर का शव कुएं में मिला, क्षेत्र में फैली सनसनी…. देखें वीडियो….

क्षेत्र के गांव बडेर में बुधवार शाम कुएं में किशोर का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थाना अधिकारी हरदयाल ङ्क्षसह यादव ने बताया कि 27 अक्टूबर को बडेर निवासी 16 वर्षीय हिमांशु यादव पुत्र रामजीलाल स्कूल से सिरदर्द की बोलकर घर के लिए निकला था, जो दो दिन से लापता था। पुलिस ने करीब 1.30 घंटे की मशक्कत से शव को कुएं से निकाल शव को मालाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इधर परिजनों ने किशोर की हत्या की आशंका जताई है। मृतक बारा भडक़ोल स्थित निजी स्कूल की 12वीं कक्षा में अध्ययनरत था। उसका बैग कुएं के पास करीब 5 बजे मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
