श्याम बाबा के जयकारों से गूंजी वादियां…. देखें वीडियो….

पिनानञ्च पत्रिका. श्रीश्याम जागरण महोत्सव समिति पिनान के तत्वावधान में शुक्रवार को श्याम जागरण का आयोजन ज्योतिबा फूले पार्क में हुआ। समिति अध्यक्ष राजकुमार बंसल उर्फ मोन्टी ने बताया कि जागरण की शुरुआत निशान व कलश यात्रा की भव्यता के साथ किया गया।
सुबह तीन सौ एक महिलाओं ने मंगल कलश व श्याम प्रेमियों ने हाथों में निशान थामे कार्यक्रम स्थल से नगर परिक्रमा की शुरुआत की। श्याम भजनों पर थिरकतीं महिलाएं और श्याम प्रेमी मुख्य बाजार से होते हुए उपरला बाजार, चौकीदार मोहल्ला, अंबेडकर कॉलोनी होते हुए वापस कार्यक्रम स्थल पहुंचे।
जहां महिलाओं को प्रसाद वितरण किया। समिति संयोजक बबलू सोनी, हेमंत बंसल, सुभाष जांगिड़, मनीष बंसल आदि ने बताया कि रात्रि को बाबा का दरबार सजाया गया। जहां कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी।
ध्वजा यात्रा निकाली:अलावड़ा. श्याम सखा मंडल और अलवाड़ा कस्बे के श्रद्धालुओं ने खाटू श्याम के दर्शन के लिए पैदल निशान यात्रा निकाली। श्रीश्याम सखा मंडल अध्यक्ष आनंद गोयल ने बताया यह यात्रा अलावड़ा से रामगढ़ स्थित खाटू श्याम मंदिर तक आयोजित की गई। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए।
यात्रा के दौरान भक्तों ने हाथों में ध्वज लेकर भजन-कीर्तन करते हुए डीजे की धुन पर नृत्य किया। इस दौरान जय हो खाटू वाले की… जैसे भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। रास्ते में पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया।
यात्रा में आनंद गोयल, संजय ङ्क्षसघल, बृजभूषण शर्मा, नीतेश ङ्क्षसगल, योगेश कुमार, दिनेश शर्मा, शिवदयाल शर्मा, सुभाष शर्मा, बलराज, मोहन शर्मा, हेमंत सोनवाल, प्रेम शर्मा, रामजीलाल, हरिप्रसाद, हरेंद्र जैन, देवेंद्र ङ्क्षसघल, कपूर जैन, ओमप्रकाश ङ्क्षसघल सहित कई श्रद्धालु शामिल थे। यात्रा रामगढ़ स्थित खाटू श्याम मंदिर में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान भक्तों ने आराध्य देव के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया।
