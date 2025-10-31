पहलवानों ने अपने दांव-पेंचों से दर्शकों को रोमांचित…. देखें वीडियो….



केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को मुंडावर उपखंड के खानपुर अहीर खेल स्टेडियम में अलवर सांसद खेल उत्सव में खेल रहे खिलाडियों का हौसला बढ़ाया। कबड्डी, बास्केटबॉल, खो-खो, रस्साकशी, कुश्ती, गोला फेंक, लॉन्ग जंप और एथलेटिक्स खेलों में भाग ले रहे खिलाडयि़ों से बातचीत कर उन्होंने उनकी प्रतिभा की सराहना की और खेल के विकास के लिए अतिरिक्त निधि जारी करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सिहाली कला स्थित कुंदन दास मंदिर में 2 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले एनीकट का लोकार्पण , नवनिर्मित उपस्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन और सरपंच के माता-पिता की मूर्ति का अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने पेयजल योजनाओं और विभिन्न ग्रामों के हाल एवं विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया।

हरसौली केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने गुरुवार को हरसौली में शहीद भूपेंद्र ङ्क्षसह की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने शहीद के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और कहा कि शहीदों का त्याग राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के लिए प्रेरणा स्रोत है।

केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के बलिदान को याद कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। कार्यक्रम में माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला प्रमुख बलबीर ङ्क्षसह छिल्लर, पूर्व विधायक रामहेत ङ्क्षसह यादव, पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, सरपंच सहित बड़ी संख्या में आमजन और गणमान्य उपस्थित थे।