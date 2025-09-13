Patrika LogoSwitch to English

अलवर

डम्पर की टक्कर से बाइक सवार दो व्यक्तियों की मौत, आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम….. देखें वीडियो….

चालक को पकडऩे की मांग, आश्वासन के बाद हटाया जाम

अलवर

kailash Sharma

Sep 13, 2025



राजगढ़. टहला थाना क्षेत्र के तेजाला गांव के बस स्टैण्ड के पास डम्पर की टक्कर से बाइक सवार दो व्यक्तियों की मौत हो गई। हादसे के बाद फरार हुए डम्पर व चालक को पकडऩे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने भोपाला तिराहे पर जाम लगा दिया। काफी समझाइश से करीब दो घण्टे बाद जाम खोला गया।
पुलिस ने बताया कि तेजाला बस स्टैण्ड के पास शुक्रवार दोपहर को डम्पर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। जिसमें बाइक सवार दो लोगों की मृत्यु हो जाने की सूचना मिलते ही टहला पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों को एम्बूलेंस 108 की सहायता से टहला सीएचसी पहुंचाया गया।
दोनों मृतकों की शिनाख्त ककराली रामपुरा निवासी जगरूप (38) पुत्र प्रभुदयाल गुर्जर व कमलेश (38) पुत्र रामहेत गुर्जर के रूप में हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने हादसे के बाद फरार हुए डम्पर को पकडऩे की मांग को लेकर भोपाला तिराहे पर जाम लगा दिया।
काफी समझाइश के बाद भी ग्रामीण डम्पर को पकडऩे की मांग पर अड़े रहे। सूचना पर टहला तहसीलदार प्रवीण चौधरी व राजगढ़ पुलिस थाने के एसआई दौलत ङ्क्षसह व टहला थाने की पुलिस तथा भाजपा नेता रोहिताश घांगल मौके पर पहुंचे। जहां ग्रामीणों को समझाइश कर डम्पर को शीघ्र पकड़े जाने का आश्वासन दिया। इस पर करीब दो घण्टे में जाम खोला गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए।
तहसीलदार प्रवीण चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों ने घटना के बाद फरार हुए डम्पर व उसके चालक को पकडऩे एवं ओवरलोड चल रहे डम्परों पर नियंत्रण करने की मांग रखी। इस पर ग्रामीणों को समझाइश कर बताया कि डम्पर को पकडकऱ गोला का बास चौकी पर खड़ा करवा दिया हैं तथा ओवरलोड चल रहे डम्परों के विरूद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इसके बाद करीब दो घण्टे लगे जाम को ग्रामीणों ने खोल दिया। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप
दिए हैं।

13 Sept 2025 01:08 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Videos / डम्पर की टक्कर से बाइक सवार दो व्यक्तियों की मौत, आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम….. देखें वीडियो….

