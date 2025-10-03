Patrika LogoSwitch to English

विजयादशमी : डोली भूमि गिरत दसकंधर। छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर।। …. देखें वीडियो …..

कोटकासिम. धर्म की अधर्म पर सत्य की असत्य पर हमेशा विजय होती है इसका प्रमाण है महायोद्धा अतिबलशाली रावण का पतन। नरेन्द्र सोनी की अध्यक्षता में विजयादशमी के दिन रावण वध का मंचन किया गया।

अलवर

image

kailash Sharma

Oct 03, 2025

खैरथल-तिजारा जिले में गुरुवार को विजयादशमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया। क्षेत्र के दशहरा मैदान समेत विभिन्न क्षेत्रों में असत्य, अन्याय के प्रतीक रावण के पुतलों का दहन किया। भगवान श्रीराम के जयकारे गूंजे। देखते ही देखते पलभर में दशानन का भ्रम टूट गया और अहम भस्म हो गया। जैसे ही रावण मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया, क्षेत्र श्रीराम के जयकारे व डोली भूमि गिरत दसकंधर। छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर।। धरनि परेउ द्वौ खंड बढ़ाई। चापि भालु मर्कट समुदाई।।… जैसी चौपाइयों से गूंज उठा। अन्याय पर न्याय की जीत होते ही खुशी का माहौल हो गया।

03 Oct 2025 12:50 am

