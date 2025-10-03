विजयादशमी : डोली भूमि गिरत दसकंधर। छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर।। …. देखें वीडियो …..

खैरथल-तिजारा जिले में गुरुवार को विजयादशमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया। क्षेत्र के दशहरा मैदान समेत विभिन्न क्षेत्रों में असत्य, अन्याय के प्रतीक रावण के पुतलों का दहन किया। भगवान श्रीराम के जयकारे गूंजे। देखते ही देखते पलभर में दशानन का भ्रम टूट गया और अहम भस्म हो गया। जैसे ही रावण मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया, क्षेत्र श्रीराम के जयकारे व डोली भूमि गिरत दसकंधर। छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर।। धरनि परेउ द्वौ खंड बढ़ाई। चापि भालु मर्कट समुदाई।।… जैसी चौपाइयों से गूंज उठा। अन्याय पर न्याय की जीत होते ही खुशी का माहौल हो गया।