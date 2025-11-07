ट्रक ड्राइवरों की सांसें थमीं: सड़क पर हाथियों का दल, केबिन में झांका और ले गए खाना, देखें VIDEO

Elephant Terror: उदयपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मूडगांव-पंडोपारा क्षेत्र में आज सुबह 11 हाथियों का दल पहुंच गया। हाथियों की इस सक्रिय मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि यह झुंड सुबह के समय नेशनल हाईवे को पार कर रहा था, तभी एक ट्रेलर को रोक दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक हाथी ट्रक के केबिन तक पहुंच गया और सूंड से अंदर रखा खाना निकाल लिया। यह नजारा देखकर चालक और आसपास मौजूद लोग घबरा गए। पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वन विभाग की टीम ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मूडगांव, पंडोपारा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। पशुपालक अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, जबकि बाजारों में भी सन्नाटा और हल्की गिरावट देखी जा रही है। वन अधिकारियों ने बताया कि हाथियों का यह दल झारखंड की सीमा से भटककर इस क्षेत्र में पहुंचा है। टीम लगातार ट्रैकिंग कर रही है ताकि हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर लौटाया जा सके।
