Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

ट्रक ड्राइवरों की सांसें थमीं: सड़क पर हाथियों का दल, केबिन में झांका और ले गए खाना, देखें VIDEO

Elephant Terror: उदयपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मूडगांव-पंडोपारा क्षेत्र में आज सुबह 11 हाथियों का दल पहुंच गया। हाथियों की इस सक्रिय मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

Google source verification

अंबिकापुर

image

Khyati Parihar

Nov 07, 2025

Elephant Terror: उदयपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मूडगांव-पंडोपारा क्षेत्र में आज सुबह 11 हाथियों का दल पहुंच गया। हाथियों की इस सक्रिय मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि यह झुंड सुबह के समय नेशनल हाईवे को पार कर रहा था, तभी एक ट्रेलर को रोक दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक हाथी ट्रक के केबिन तक पहुंच गया और सूंड से अंदर रखा खाना निकाल लिया। यह नजारा देखकर चालक और आसपास मौजूद लोग घबरा गए। पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वन विभाग की टीम ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मूडगांव, पंडोपारा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। पशुपालक अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, जबकि बाजारों में भी सन्नाटा और हल्की गिरावट देखी जा रही है। वन अधिकारियों ने बताया कि हाथियों का यह दल झारखंड की सीमा से भटककर इस क्षेत्र में पहुंचा है। टीम लगातार ट्रैकिंग कर रही है ताकि हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर लौटाया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 03:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Videos / ट्रक ड्राइवरों की सांसें थमीं: सड़क पर हाथियों का दल, केबिन में झांका और ले गए खाना, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

CG Crime News: क्रशर संचालक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, पोकलेन चालक को घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा…

क्रशर संचालक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल(photo-patrika)
अंबिकापुर

Bus accident: एनएच पर खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी बस, कई यात्री घायल, 2 अस्पताल में भर्ती

Bus accident
अंबिकापुर

Advocate protest: Video: नवीन न्यायालय भवन के स्थानांतरण के विरोध में अधिवक्ताओं ने निकाली विशाल रैली, कल से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल

Advocates protest
अंबिकापुर

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 20 को आएंगीं अंबिकापुर! प्रमुख सचिव ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण

President Draupadi Murmu
अंबिकापुर

Theft in mobile shop: Video: बीच शहर दुकान से 25 लाख की मोबाइल चोरी, सेंध लगाकर आईफोन समेत महंगे सेट ले उड़े, सीसीटीवी में हुए कैद

Theft in mobile shop
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.