खुलेआम गुंडागर्दी… हथियारबंद गिरोह ने युवक को जमकर पीटा, लाठी-डंडे लेकर घूमे, देखें Video

Crime News: अंबिकापुर के तकिया मोहल्ले में बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने उत्पात मचाया। लाठी, डंडे और चाकू से लैस युवकों का एक समूह देर रात सड़कों पर बेखौफ घूमता दिखाई दिया। इसी दौरान गिरोह ने एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात का पूरा घटनाक्रम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
फुटेज सामने आने के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से इलाके में दहशत फैलाए हुए है और विरोध करने पर मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। देर रात बदमाशों की इस खुलेआम गुंडागर्दी ने मोहल्ले में दहशत का माहौल बना दिया है। निवासियों का आरोप है कि वीडियो और शिकायत पुलिस तक पहुंचने के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच पुलिस की धीमी कार्रवाई से बदमाशों के हौसले और अधिक बढ़ रहे हैं।
