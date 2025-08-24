पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने उठाया ये खौफनाक कदम, देखते रह गए लोग… आप भी देखें VIDEO

Ambikapur News: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी ने पति की लगातार गाली-गलौज और मारपीट से तंग आकर उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।
जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला सीतापुर थाना क्षेत्र के बाजारडांड का है। पति आए दिन गाली-गलौज और मारपीट करता था, जिससे तंग आकर पत्नी ने गुस्से में बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते धू-धू कर जलकर खाक हो गई। घटना का वीडियो मोहल्ले वासियों ने मोबाइल में कैद कर लिया।
