Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग, मंगलवार 28 अक्टूबर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

Google source verification

भारत

image

Kamlesh Kholiya

Oct 28, 2025

🌟(आज का पंचांग – मंगलवार, 28 अक्टूबर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 5 जमादि उल अव्वल
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – हेमंत ऋतु
मास – कार्तिक
पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 9:24 से 1:34 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 2:57 से 4:20 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – षष्ठी तिथि दिन 8:00 तक तदुपरान्त सप्तमी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 3:00 से 4:30 तक

नक्षत्र – पूर्वाषाढा़ नक्षत्र दिन 3:45 तक तदुपरान्त उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा।
योग – सुकर्मा योग प्रातः 7:50 तक तदुपरान्त धृति योग रहेगा।
करण – तैतिल करण दिन 8:00 तक तदुपरान्त गर करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग दिन 3:45 तक, राजयोग प्रातः 8:00 से दिन 3:45 तक, त्रिपुष्कर योग दिन 3:45 से सूर्योदय तक,

व्रत / दिवस विशेष – कल्पादि, सूर्य षष्ठी व्रत पूर्ण, डाला छठ् महापर्व पर अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य (बिहारी समाज), मेला पुष्कर प्रारंभ अजमेर (राज.), षष्ठी तिथि वृद्धि,

चन्द्रमा – आज रात्रि 10:15 तक तदुपरान्त धनु राशि में होगा तदुपरान्त मकर राशि में प्रवेश होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज रात्रि 10:15 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि धनु होगी तदुपरान्त मकर राशि होगी। आज जन्म लेने वाले बच्चों का दिन 3:45 तक पूर्वाषाढा़ नक्षत्र होगा तदुपरान्त उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर फा, ढा, भे, भो, ज पर रखे जा सकते हैं।

धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होने से व्यक्ति ज्ञानी व समझदार होता हैं परंतु गुस्सा जल्दी करते हैं। इनमें विवेक, शक्ति और पराक्रम होता हैं। सौम्य शांत, सरल स्वभाव, धार्मिक प्रकृति, उदार हृदय, परोपकारी, संवेदनशील, करुणा, दया आदि भावनाओं से युक्त होते हैं। इनमें दुसरो के मनोभावों को जान लेने की विशेष क्षमता होती हैं। ऐसे लोग अध्यापक, धर्म-प्रचारक, राजनीतिक, वैध-ड़ाक्टर, वकील और पुस्तक का व्यवसाय करने वाले होते हैं।

मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। ये राशि शांत स्वभाव की धैर्यवान व सहनशील होती हैं, परंतु ये लोभी भी होते हैं। इनका व्यवहार गहन विचार करने वाला व क्षमाशील होता हैं। ये लोग अच्छे व्यापारी होते हैं। ये चर राशि होने के कारण एक स्थान पर एक जगह टिक कर कार्य नहीं कर पाते। अधिकतर तोल-मोल कर बात करते हैं और एकांतप्रिय, तपस्या व तप पसंद करते हैं। ऐसे जातक गंभीर, भावुक, संवेदनशील, उच्चाभिलाषी, सेवाधर्मी, मननशील एवं धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Oct 2025 05:50 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, मंगलवार 28 अक्टूबर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

Rashifal 28 October : धनु में चंद्रमा का गोचर: किस राशि को मिलेगा सम्मान, किसे मिलेगी तरक्की? 28 अक्टूबर का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 28 October 2025
राशिफल

Shani Dev Margi And Budh Vakri : शनि और बुध देंगे राहत, नवंबर 2025 से इन 3 राशियों की मुश्किलें हो सकती है खत्म, शुरू होगा नया स्वर्णिम दौर

Shani Dev Margi And Budh Vakri
धर्म/ज्योतिष

Masik Tarot Rashifal November 2025 : नवंबर 2025 टैरो राशिफल: शुक्र के गोचर से तुला से मीन तक सभी राशियों की बदल सकती है किस्मत

Masik Tarot Rashifal November 2025
राशिफल

Devuthani Ekadashi 2025: देवउठनी ग्यारस पर वृषभ राशि के जातक चावल चीनी करें दान, जानिए 12 राशियों के हिसाब से दान की चीजें

Devuthani Ekadashi 2025 , Devuthani Ekadashi ,donations according to zodiac
धर्म और अध्यात्म

टैरो राशिफल, 28 अक्टूबर 2025 : हनुमान जी की कृपा से मंगलवार को आर्थिक उन्नति के योग, इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क

Tarot Card Reading 28 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.