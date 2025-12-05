Title – आज का पंचांग, शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

Description –

🌟(आज का पंचांग – शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 14 जमादि उलसानी

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – हेमंत ऋतु

मास – पौष प्रारम्भ

पक्ष – कृष्ण प्रारम्भ

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः सूर्योदय से 10:59 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 12:17 से 1:35 तक रहेगा। चर का चौघड़िया 4:11 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – प्रतिपदा तिथि रात्रि 12:56 तक होगी तदुपरान्त द्वितीया तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 10:30 से 12:00 तक रहेगा।

नक्षत्र – रोहिणी नक्षत्र दिन 11:46 तक रहेगा तदुपरान्त मृगशिरा नक्षत्र होगा।

योग – सिद्ध योग दिन 8:08 तक रहेगा तदुपरान्त साध्य योग प्रातः 3:49 तक रहेगा तदुपरान्त शुभ योग रहेगा।

करण – बालव करण दिन 2:50 तक रहेगा तदुपरान्त कौलव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – यमघंट व कुमारयोग सूर्योदय से दिन 11:46 तक, राजयोग रात्रि 12:56 से सूर्योदय तक,

व्रत / दिवस विशेष – रसिक माधुरी जयंती, रोहिणी व्रत (जैन),

चन्द्रमा – आज रात्रि 10:15 तक वृष राशि में होगा तदुपरान्त मिथुन राशि में प्रवेश होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – गुरू वक्री का पुनर्वसु नक्षत्र चरण 3 मिथुन राशि में प्रवेश सायं 5:20 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज रात्रि 10:15 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृष होगी तदुपरान्त मिथुन राशि होगी। आज दिन 11:46 तक जन्म लेने वाले बच्चों का रोहिणी नक्षत्र रहेगा तदुपरान्त मृगशिरा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर वु, वे, वो, क, की पर रखे जा सकते हैं।

वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं. वृष राशि में जन्मे बच्चे सौम्य स्वभाव, सहनशील, धैर्यवान, शीतल स्वभाव वाले, कलात्मक, रसिक प्रवृत्ति वाले, तेजस्वी, संघर्षशील, हठी, स्वाभिमानी, दयालु, कृतज्ञ, माता पिता व गुरु भक्त, आकर्षक, ऐश्वर्य युक्त, आभूषण आदि अलंकरण प्रिय होते हैं। ये व्यक्ति तेजस्वी, संघर्षशील, स्वाभिमानी, श्रेष्ट मित्रों से युक्त, माता-पिता तथा गुरु के भक्त होते हैं।

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. मिथुन राशि में जन्मे बच्चे बुद्धिमान, कुशल व्यापारी, गणितज्ञ, चतुर, निडर, अच्छे वक्ता, त्वरित बुद्धि वाले, कलाकार, आत्म केन्द्रित होते हैं। ये पढ़ाई में अच्छे होते हैं और लेखक, कविताकार और बौद्धिक कार्य करने वाले होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् 🌟

Code : E08

Category : Religion & Spirituality

Type : Long