आज का पंचांग, मंगलवार 7 अक्टूबर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – मंगलवार, 7 अक्टूबर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 14 रवि उलसानी

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – शरद् ऋतु

मास – आश्विन

पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 9:20 से 1:42 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 3:09 से 4:36 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – पूर्णिमा तिथि दिन 9:18 तक रहेगा तदुपरान्त प्रतिपदा तिथि सांय 5:54 तक होगी तदुपरान्त द्वितीया तिथि होगी।

दिशा शूल – आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 3:00 से 4:30 तक

नक्षत्र – रेवती नक्षत्र रात्रि 1:28 तक होगा तदुपरान्त अश्विनी नक्षत्र होगा।

योग – ध्रुव योग दिन 9:31 तक रहेगा तदुपरान्त व्याघात योग प्रातः 5:35 तक रहेगा। तदुपरान्त हर्षण योग रहेगा।

करण – बव करण दिन 9:18 तक तदुपरान्त बालव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – कुमारयोग रात्रि 1:28 से अंतरात्रि 5:54 तक, सर्वार्थसिद्धि व अमृतसिद्धि योग रात्रि 1:28 से सूर्योदय तक।

व्रत / दिवस विशेष – सत्यव्रत, कार्तिक स्नान प्रारंभ, श्री वाल्मीकि जयंती, जैन ओली पूर्ण, मेला सालासर बालाजी धाम, मेला शरद् 15 दिन का शुरु धौलपुर (राज.) में, पंचक रात्रि 1:28 तक, प्रतिपदा तिथि क्षय, गंडमूल संपूर्ण दिनरात्रि,

चन्द्रमा – आज रात्रि 1:28 तक मीन राशि में होगा तदुपरान्त मेष राशि में प्रवेश होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध का स्वाती नक्षत्र में प्रवेश दिन 12:18 पर

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज रात्रि 1:28 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मीन होगी तदुपरान्त मेष राशि होगी। आज रात्रि 1:28 तक रेवती नक्षत्र होगा तदुपरान्त अश्विनी नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर दे, दो, चा, चि, चू पर रखे जा सकते हैं।

मीन राशि के स्वामी गुरु हैं इस राशि के बच्चे सौम्य, गंभीर स्वभाव वाले, बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानी, धार्मिक, परोपकारी, साहित्य प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, भावुक, अध्ययनशील, सज्जन, कल्पनाशील, उच्चाकांक्षी, स्वाभिमानी चंचल होते हैं। अपनी मान-मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान भी रखने वाले होते है. समाज सुधारक व अध्यापन सम्बन्धी कार्यो में सफल होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्