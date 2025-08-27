आज का राशिफल, बुधवार, 27 अगस्त, 2025 | Horoscope 27 August 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – बुधवार, 27 अगस्त, 2025 : धनु – क्रोध एवं उत्तेजना पर संयम रखें। भाइयों से विवाद हो सकता है। मकर – आत्मविश्वास से कार्य करने पर वांछित प्रगति के योग हैं। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य।

आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।