आज का राशिफल, गुरुवार, 28 अगस्त, 2025 | Horoscope 28 August 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – गुरुवार, 28 अगस्त, 2025 : मेष – आलस्य त्यागें और काम के प्रति सजग रहें। आपकी दिनचर्या में बदलाव आएगा। वृष – कम बोलें और अधिक काम करें। लंबे समय से चली आ रही चिंता आज समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।
