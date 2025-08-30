आज का राशिफल, शनिवार, 30 अगस्त, 2025 | Horoscope 30 August 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – शुक्रवार, 30 अगस्त, 2025 : मिथुन :- अपने काम करने के तरीकों को बदलें। घर की साज-सज्जा पर भारी खर्च होने की संभावना है। कर्क :- दिन उपयुक्त है। दूसरों के हित के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं, परंतु आपको लोगों से निराशाजनक व्यवहार मिलेगा। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य।
आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
Aaj Ka Rashifal, 30 August 2025 : ग्रह-नक्षत्रों की चाल से इन राशि वालों का बदलेगा भाग्य, पढ़ें आज का राशिफल