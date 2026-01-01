1 जनवरी 2026,

धर्म/ज्योतिष

Haircuts by Date : हेयरकट: जानें ग्रहों के अनुसार बाल कटवाने का सही दिन और शुभ समय

Haircut According to Astrology : शुभ मुहूर्त में हेयरकट कैसे बदल सकता है आपका भाग्य, जानिए वार के अनुसार कौनसा दिन रहेगा शुभ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 01, 2026

Haircuts by Date

Haircuts by Date : बाल कटवाने का शुभ दिन (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Best Day for Haircut : एस्ट्रोलॉजी कहती है कि बाल कटवाने का वक्त भी आपकी सोच, भावनाओं और ग्रहों से जुड़ा रहता है। बाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते हैं। ये आपकी एनर्जी को भी अपने साथ ले जाते हैं। कभी-कभी, जब हालात सही नहीं चल रहे होते, तो बाल कटवाने से अंदर हल्का महसूस होता है, जैसे बोझ उतर गया हो। चलिए, ऐसे कुछ दिन जानते हैं जब बाल कटवाना आपके लिए खास फायदेमंद हो सकता है।

तो चलिए देखते हैं कि बाल कटवाने के लिए सबसे अच्छे दिन कौन से हैं..!! | Haircut According to Astrology

नेगेटिविटी से छुटकारा चाहिए?

सोमवार को बाल कटवाइए। ये दिन चंद्रमा का माना जाता है, और कहते हैं कि इससे दिमाग हल्का होता है, फालतू की टेंशन दूर जाती है और मन में जमा नेगेटिविटी भी कम हो जाती है।

रुकावटें दूर करें

बुधवार पूरी तरह से बुध ग्रह को समर्पित है। यह दिन शुभ माना जाता है और अगर आप इस दिन अपने बाल कटवाते हैं तो आप सभी मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। यह दिन दिमागी शांति बढ़ाता है..!!

सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए?

शुक्रवार सबसे शुभ दिनों में से एक है, जो शुक्र ग्रह को समर्पित है। आप आसानी से बाल कटवा सकते हैं क्योंकि यह दिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आपकी सुंदरता को बढ़ाने में मदद करेगा।

शनि के बुरे असर से परेशान हैं?

यह दिन पूरी तरह से शनि ग्रह को समर्पित है इसलिए अगर आप इस खास दिन अपने बाल कटवाते हैं तो यह शुभ माना जाता है क्योंकि इससे आपको शनि के बुरे असर दूर करने में मदद मिलेगी और आप नेगेटिव एनर्जी से भी छुटकारा पा सकते हैं।

कंफ्यूजन में फंसे हैं?

रविवार सूर्य ग्रह को समर्पित है। आप इस खास दिन बाल कटवा सकते हैं क्योंकि माना जाता है कि इस दिन कंफ्यूजन दूर होता है और आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है।

तो बस, अब अगर बाल कटवाने का मन हो, तो इन दिनों को जरूर याद रखिए। कौन जानता, शायद आपको भी फर्क महसूस हो!

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

खबर शेयर करें:

