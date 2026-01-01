Haircuts by Date : हेयरकट: जानें ग्रहों के अनुसार बाल कटवाने का सही दिन और शुभ समय

Best Day for Haircut : एस्ट्रोलॉजी कहती है कि बाल कटवाने का वक्त भी आपकी सोच, भावनाओं और ग्रहों से जुड़ा रहता है। बाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते हैं। ये आपकी एनर्जी को भी अपने साथ ले जाते हैं। कभी-कभी, जब हालात सही नहीं चल रहे होते, तो बाल कटवाने से अंदर हल्का महसूस होता है, जैसे बोझ उतर गया हो। चलिए, ऐसे कुछ दिन जानते हैं जब बाल कटवाना आपके लिए खास फायदेमंद हो सकता है।