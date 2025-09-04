आज का राशिफल, गुरुवार, 4 सितम्बर, 2025, | Horoscope 4 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – गुरुवार, 4 सितम्बर, 2025, : वृश्चिक – पारिवारिक मांगलिक आयोजनों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मीन – आमदनी बढ़ाने के प्रयास सफल रहेंगे। संतान के कार्यों से मन दुखी होगा। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।