आज का राशिफल, शुक्रवार, 5 सितम्बर, 2025, | Horoscope 5 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – शुक्रवार, 5 सितम्बर, 2025, सिंह – सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बहनों से संबंध मधुर होंगे। तुला – कोई चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। राजनीति में किसी विशेष व्यक्ति से संबंध स्थापित होंगे। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।