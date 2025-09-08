हाथी के सामने आते ही वाहनों ने ली रिवर्स, यहां के कई गांव अलर्ट पर, देखें VIDEO

CG News: बालोद जिले के दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र में हाथी की आमद से दहशत फैल गई है। मामला बोइरडीह पंपहाउस के पास का है, जहां महामाया माइंस जाने वाले मार्ग पर अचानक हाथी आ गया। सामने से गुजर रहे हाईवा वाहनों के चालकों ने हाथी को देखकर तुरंत गाड़ियां पीछे कर लीं। इस दौरान राहगीरों ने इस दृश्य को मोबाइल कैमरे में कैद भी कर लिया।

जानकारी के मुताबिक हाथी नलकसा और कुमुड़कट्टा गांवों से होते हुए बोइरडीह की ओर बढ़ा है। फिलहाल उसकी मौजूदगी पंपहाउस क्षेत्र के पास बताई जा रही है। अचानक हाथी के आने से ग्रामीणों और वाहन चालकों में डर का माहौल है।

वन विभाग ने हाथी की मूवमेंट को देखते हुए कई गांवों को अलर्ट पर रखा है। इनमें मलकुंवर, आड़ेझर, हिड़कापार, चिखली, जमरूआ, साल्हे, कोकान, टेकाधोड़ा, हाथीगोर्रा, खल्लारी, अड़जाल, पुट्टरवाही, दरुटोला, सिंहनवाही, अरमुरकसा, खम्हरटोला, घोटिया, पटेली और मंगलतराई गांव शामिल हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथी की लोकेशन पर नजर बनाए हुए है और ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और हाथी के करीब जाने से बचें।