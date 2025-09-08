Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालोद

हाथी के सामने आते ही वाहनों ने ली रिवर्स, यहां के कई गांव अलर्ट पर, देखें VIDEO

Balod News: दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र में हाथी की आमद से दहशत फैल गई है। मामला बोइरडीह पंपहाउस के पास का है, जहां महामाया माइंस जाने वाले मार्ग पर अचानक हाथी आ गया।

बालोद

Khyati Parihar

Sep 08, 2025

CG News: बालोद जिले के दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र में हाथी की आमद से दहशत फैल गई है। मामला बोइरडीह पंपहाउस के पास का है, जहां महामाया माइंस जाने वाले मार्ग पर अचानक हाथी आ गया। सामने से गुजर रहे हाईवा वाहनों के चालकों ने हाथी को देखकर तुरंत गाड़ियां पीछे कर लीं। इस दौरान राहगीरों ने इस दृश्य को मोबाइल कैमरे में कैद भी कर लिया।

जानकारी के मुताबिक हाथी नलकसा और कुमुड़कट्टा गांवों से होते हुए बोइरडीह की ओर बढ़ा है। फिलहाल उसकी मौजूदगी पंपहाउस क्षेत्र के पास बताई जा रही है। अचानक हाथी के आने से ग्रामीणों और वाहन चालकों में डर का माहौल है।

वन विभाग ने हाथी की मूवमेंट को देखते हुए कई गांवों को अलर्ट पर रखा है। इनमें मलकुंवर, आड़ेझर, हिड़कापार, चिखली, जमरूआ, साल्हे, कोकान, टेकाधोड़ा, हाथीगोर्रा, खल्लारी, अड़जाल, पुट्टरवाही, दरुटोला, सिंहनवाही, अरमुरकसा, खम्हरटोला, घोटिया, पटेली और मंगलतराई गांव शामिल हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथी की लोकेशन पर नजर बनाए हुए है और ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और हाथी के करीब जाने से बचें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 05:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / हाथी के सामने आते ही वाहनों ने ली रिवर्स, यहां के कई गांव अलर्ट पर, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

MBA पास, लेकिन अपराधी बन गया डायरेक्टर… माइक्रोफाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर ने निवेशकों से झांसे में लिए करोड़ों, ओडिशा से गिरफ्तार

ठगी का आरोपी गिरफ्तार( फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

आधी रात चिल्लाने की आवाज सुन बाड़ी पहुंची महिला ने जो देखा.. कोर्ट पहुंचा मामला, आया बड़ा फैसला

Balod News
बालोद

Vegetable sellers : बाजार को व्यवस्थित करने की योजना 6 साल से फाइलों में

Exclusive

जिला अस्पताल में 8 माह बाद सीबीसी से रक्त जांच शुरू, एक माह के लिए रिएजेंट उपलब्ध

बालोद जिला अस्पताल के बगल में संचालित चाइल्ड हॉस्पिटल से केस रेफेर करने की नौबत आ रही है। हमर लैब का कंपलीट ब्लड काउंट (सीबीसी) मशीन लगभग आठ माह से बंद रही।
बालोद

CG News: जीवनदायिनी तांदुला जलाशय ओवरफ्लो, नदियों में छोड़ा जा रहा पानी, खूबसूरती को निहारने उमड़ रहे सैलानी

CG News
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.