Video: बलौदाबाजार में बारिश ने लौटाया झरनों का जीवन, आप भी देखें दिल खुश कर देने वाला सुंदर नजारा

Video: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में हाल की बारिश ने पहाड़ी क्षेत्रों के झरनों में पुनः जीवन लौटाया है। लगातार हुई वर्षा के कारण झरनों में पानी की मात्रा बढ़ गई है और यह प्राकृतिक दृश्य लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में सूखे के कारण झरनों में पानी कम था, लेकिन इस बार की बारिश ने झरनों को फिर से जीवंत कर दिया है। पर्यटक और स्थानीय लोग झरनों के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। बलौदा बाजार के झरनों में बहार लौटने से न केवल स्थानीय लोगों को पानी की सुविधा मिली है, बल्कि यह क्षेत्र पर्यटन के लिए भी आकर्षक बन गया है।