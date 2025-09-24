घने जंगल में जुआ खेल रहे आधा दर्जन जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े, 15 हजार नकद और बाइक बरामद… देखें Video

Crime News: बलौदाबाजार जिले में पुलिस ने घने जंगल में छापेमारी कर जुआ खेल रहे आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और जुआ खेलते लोगों को पकड़ लिया।

पुलिस ने बताया कि मौके से 15 हजार रुपये नकद और अपराध में इस्तेमाल की जा रही बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार जुआरियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अवैध जुआ खेलना और इसमें शामिल होना गंभीर अपराध है, जिससे कानून कार्रवाई होगी। जिले में यह कार्रवाई लोगों के लिए चेतावनी के रूप में देखी जा रही है और प्रशासन ने कहा है कि अवैध जुआ रोधी अभियान जारी रहेगा।