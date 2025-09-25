Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

इंसानियत शर्मसार: ट्यूब के सहारे पार कराया महिला का शव, वायरल हुआ Video

CG News: पुल नहीं होने के कारण महिला के शव को ग्रामीणों ने ट्यूब के सहारे उफनते नाले को पार कराया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बलोदा बाज़ार

Khyati Parihar

Sep 25, 2025

CG News: लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम छेरकाडीह से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां पुल नहीं होने के कारण महिला के शव को ग्रामीणों ने ट्यूब के सहारे उफनते नाले को पार कराया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ग्राम छेरकाडीह निवासी टिकेश्वरी निषाद (35 वर्ष) लंबे समय से बीमार थीं। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार के लिए शव को ससुराल भंवरगढ़ ले जाया जा रहा था। लेकिन गांव के बीच बहने वाले नाले ने बड़ा अवरोध खड़ा कर दिया।

शव यात्रा के दौरान मजबूरी में ग्रामीणों ने शव को ट्यूब पर रखकर नाले के पार पहुंचाया। इस घटना ने प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही को उजागर कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली। नतीजा यह है कि बरसात में हर साल ग्रामीणों को इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है।

Updated on:

25 Sept 2025 05:59 pm

Published on:

25 Sept 2025 05:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Videos / इंसानियत शर्मसार: ट्यूब के सहारे पार कराया महिला का शव, वायरल हुआ Video

