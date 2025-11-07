Patrika LogoSwitch to English

बलरामपुर

युवकों के कपड़े उतरवाए, पाइप-रस्सी से बांधकर लात मारी… क्रशर संचालक ने पोकलेन चालक को जमकर पीटा, देखें Video

Crime News: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बरियो पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम भिलाई से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां डीजल चोरी के शक में क्रशर संचालकों ने पोकलेन चालक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा।

बलरामपुर

image

Khyati Parihar

Nov 07, 2025

Crime News: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बरियो पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम भिलाई से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां डीजल चोरी के शक में क्रशर संचालकों ने पोकलेन चालक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सूत्रों के अनुसार, ग्राम भिलाई में संचालित सिंघल क्रशर में ग्राम बघिमा निवासी विनोद सारथी पोकलेन चालक के रूप में काम करता है। विनोद और उसके सहयोगी को क्रशर संचालक दीपक अग्रवाल (निवासी अंबिकापुर कुंडला सिटी) और उनके सहयोगियों ने बंद कमरे में हाथ-पैर बांधकर पिटाई की। वीडियो में पीड़ितों को बुरी तरह से मारते और अपमानित करते देखा जा सकता है।

विवाद पेट्रोल खर्च की मांग को लेकर हुआ था। इसी मामूली बात पर चालक विनोद सारथी और उसके साथी को अमानवीय तरीके से बंधक बनाकर पिटाई की गई। घटना के बाद बरियो चौकी पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर कुछ लोगों को चौकी बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, बलरामपुर पुलिस का कहना है कि पीड़ित को थाने बुलाया गया है। मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Videos / युवकों के कपड़े उतरवाए, पाइप-रस्सी से बांधकर लात मारी… क्रशर संचालक ने पोकलेन चालक को जमकर पीटा, देखें Video

