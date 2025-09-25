Patrika LogoSwitch to English

PM Modi Rajasthan Visit | आमजन को ‘सौगातें’, कांग्रेस पर ‘प्रहार’, जानें क्या बोले प्रधानमंत्री?

प्रधानमंत्री ने यहां दिए अपने भाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का ज़िक्र किया और कहा, कि राजस्थान में बनी भाजपा की सरकार कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मिले घावों पर मरहम लगा रही है।

बांसवाड़ा

Nakul Devarshi

Sep 25, 2025

बांसवाड़ा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को तो कई सौगातें दे ही गए, साथ ही विपक्षी कांग्रेस पार्टी और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को भी निशाने पर ले गए…

Published on:

25 Sept 2025 10:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Videos / PM Modi Rajasthan Visit | आमजन को 'सौगातें', कांग्रेस पर 'प्रहार', जानें क्या बोले प्रधानमंत्री?

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

PM Kusum Scheme: राजस्थान में PM मोदी ने किया लाभार्थियों से संवाद, जानिए क्या है पीएम कुसुम योजना

pm modi
बांसवाड़ा

राजस्थान के किसान ने जब सुनाया- ‘आलू से सोना वाला किस्सा,’ पीएम मोदी ने लगाए जमकर ठहाके

PM Modi Banswara Visit
बांसवाड़ा

Rajasthan: ‘कांग्रेस राज में लूट ही लूट, BJP राज में बचत ही बचत’, बांसवाड़ा में गरजे PM मोदी; GST के गिनाए ये फायदे

PM Modi
बांसवाड़ा

PM Modi Banswara Visit : नापला में पीएम मोदी की होगी सभा, VVIP का रहेगा जमावड़ा, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम

PM Modi Banswara Visit Napla Rally know minute-to-minute programme
बांसवाड़ा

PM Modi Banswara Visit : प्रधानमंत्री रहते चौथी बार बांसवाड़ा आ रहे मोदी, वागड़ में सियासी हलचल तेज, जानें इसके क्या हैं मायने?

Modi is coming to Banswara for fourth time as Prime Minister political activity intensifies in Vagad know what this means
बांसवाड़ा
