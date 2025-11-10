Patrika LogoSwitch to English

बारां

Vasundhara Raje की बातों को क्यों नोट करने लगे CM Bhajanlal? | Anta Bye Election

अंता में रोड शो के दौरान एक वक्त ऐसा आया, जब वसुंधरा राजे माइक थामकर अंता विधानसभा क्षेत्र से जुडी डिमांड बताती चली गईं... जबकि साथ में खड़े सीएम भजनलाल शर्मा मैडम राजे की बताई इन डिमांड्स को पेन और नोटपैड थामे नोट डाउन करते रहे..

बारां

image

Nakul Devarshi

Nov 10, 2025

अंता को जीतना सभी प्रतिद्वंदियों के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है.. ऐसे में जीत किसकी होगी, ये तो अंता की जनता मंगलवार 11 नवंबर को ईवीएम में दर्ज करा देगी, जिसके नतीजे 14 नवंबर को सभी के सामने होंगे..

Published on:

10 Nov 2025 02:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Videos / Vasundhara Raje की बातों को क्यों नोट करने लगे CM Bhajanlal? | Anta Bye Election

