Vasundhara Raje की बातों को क्यों नोट करने लगे CM Bhajanlal? | Anta Bye Election
अंता में रोड शो के दौरान एक वक्त ऐसा आया, जब वसुंधरा राजे माइक थामकर अंता विधानसभा क्षेत्र से जुडी डिमांड बताती चली गईं... जबकि साथ में खड़े सीएम भजनलाल शर्मा मैडम राजे की बताई इन डिमांड्स को पेन और नोटपैड थामे नोट डाउन करते रहे..
अंता को जीतना सभी प्रतिद्वंदियों के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है.. ऐसे में जीत किसकी होगी, ये तो अंता की जनता मंगलवार 11 नवंबर को ईवीएम में दर्ज करा देगी, जिसके नतीजे 14 नवंबर को सभी के सामने होंगे..