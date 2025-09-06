Patrika LogoSwitch to English

मोहन भागवत ने दिया ऐसा बयान, क्यों समर्थन में आए मौलाना मदनी

जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने काशी और मथुरा के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच मोहन भागवत की बातचीत की हिमायत का समर्थन किया है।

बरेली

Pankaj Meghwal

Sep 06, 2025

जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने काशी और मथुरा के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच मोहन भागवत की बातचीत की हिमायत का समर्थन किया है। जिसपर अब अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी और एएमयू के मुस्लिम विद्वान डॉ. रेहान अख्तर कासमी ने बात की है।

Published on:

06 Sept 2025 08:33 pm

मोहन भागवत ने दिया ऐसा बयान, क्यों समर्थन में आए मौलाना मदनी

