पति-पत्नी 70 साल रहे साथ, मौत् भी आई एक साथ 

पत्नी के चार घंटे बाद पति ने भी तोड़ा दम, गांव ने देखी सच्चे साथ की मिसाल

थार की तपती धरती पर कभी-कभी ऐसे प्रसंग जन्म लेते हैं, जो प्रेम की परिभाषा को भी नया अर्थ दे जाते हैं। बाड़मेर जिले के महाबार गांव में शुक्रवार को एक बुजुर्ग दंपती की साथ-साथ विदाई ने पूरे गांव को भावुक कर दिया। 89 वर्षीय हीरो देवी का शुक्रवार शाम निधन हो गया, और महज चार घंटे बाद उनके 90 वर्षीय पति जुगताराम ने भी संसार को अलविदा कह दिया। अगले दिन शनिवार को दोनों का अंतिम संस्कार भी एक साथ किया गया। पूरा गांव इस जोड़े को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा।

परिवार और गांव की भावनाएं उमड़ीं

दंपती के तीन बेटे और एक बेटी हैं। बड़ा बेटा राणाराम लकड़ी का कारोबार देखते हैं, उदाराम ड्राइवर हैं, जबकि कमाराम भारतीय सेना में सेवारत हैं। परिजन और ग्रामीणों ने बताया कि यह गांव का पहला मौका है जब पति-पत्नी ने इतने कम अंतराल में प्राण त्यागे।

गांव की स्मृतियों में अमर रहेगा यह जोड़ा

गांव के राणाराम प्रजापत ने बताया कि दोनों हमेशा मिलनसार और सादा जीवन जीने वाले थे। अंतिम संस्कार के दौरान पूरा गांव एकजुट हो गया। हर गली में बस यही चर्चा थी कि हीरो देवी और जुगताराम अब गांव की स्मृतियों में हमेशा साथ रहेंगे।