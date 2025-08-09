Raksha Bandhan 2025 बॉर्डर पर तैनात भारतीय सैनिकों को छात्राओं ने बांधे रक्षा सूत्र

Raksha Bandhan 2025 रक्षा बंधन के पावन पर्व पर देश की सीमा पर तैनात अलग अलग राज्यों से आए जवानों को जब रक्षा सूत्र बांधे गए तो वे काफी खुश नजर आए। पत्रिका की पहल पर वीर तेजाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय गागरिया और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गडरारोड की छात्राओं ने तिलक लगाकर सेना के इन जवानों को राखी बांधी।
