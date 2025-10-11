Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

अवकाश से पहले स्कूली बच्चों ने यों दी दिवाली की शुभकामनाएं

दीपों का त्योहार दिवाली नजदीक आ रहा है। इसको लेकर जहां घरों में साफ -सफाई का दौर चल रहा है तो बाजार गुलजार है। इधर बच्चे भी दिवाली के अवकाश का इंतजार कर रहे थे। शनिवार को विद्यालयों में पढ़ाई का अंतिम दिन रहा। क्योंकि 13 अक्टूबर से अवकाश है। ऐसे में विद्यालयों में छुट्टी से पहले दीपोत्सव का आयोजन हुआ।

बाड़मेर

image

Dileep Kumar Dave

Oct 11, 2025

दीपोत्सव को लेकर उत्साह

शिव ब्लाॅक के सरकारी व निजी विद्यालयों में शनिवार से मध्यावधि अवकाश होने पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यालयों में दीपावली पर निबंध लेखन व दीपक बनाओ प्रतियोगिता आयोजित हुई। साथ ही दीपावली पर्व पर घरों में मिट्टी के दीपक बनाने की शपथ ली। मातेश्वरी विद्या मंदिर भिंयाड़ के प्रबंधक राजेंद्रसिंह ने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर विद्यार्थियों ने मानव शृंखला बनाकर दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। विद्यार्थियों ने रंगोली,निबंध खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें अवतारसिंह, दुर्जनसिंह , रावलसिंह , लक्ष्मणसिंह , रावलदान , प्रकाश, त्रिभुवन अव्वल रहे।

आगामी दिनों में घरों में धूमधाम

दिवाली पर्व से पहले सरकारी विद्यालयों में अवकाश हो गए हैं। ऐसे में बच्चे अब दीपावली तक घरों में ही रहेंगे। इस दौरान बच्चे घरों में रहेंगे। ऐसे में पटाखों की गूंज के साथ बच्चों की धमाचौकड़ी नजर आएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 07:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Videos / अवकाश से पहले स्कूली बच्चों ने यों दी दिवाली की शुभकामनाएं

बड़ी खबरें

View All

Rajasthan

बालोतरा जिले के लिए गुड न्यूज: 6.21 करोड़ की राशि स्वीकृत, स्वास्थ्य-सड़क और पुल समेत ये होंगे विकास कार्य

Balotra News
बाड़मेर

Thar Mahotsav: कौन हैं नक्षत्री जाणी? 52 लाख की ज्वेलरी पहन सजी थार सुंदरी, खेल में भी दिखाती हैं जलवा

Thar Mahotsav
बाड़मेर

Murder: चाची से ही नाजायज संबंध बनाना चाहता था भतीजा, इनकार करने पर मार डाला, बिजनेसमैन की पत्नी थी मृतका

Barmer businessman wife murdered
बाड़मेर

पाकिस्तान से बाड़मेर क्यों आए कंजी भील और चमाल? BSF की पूछताछ में बताई यह बात

Indo-Pak border
बाड़मेर

थार महोत्सव पर उठे सवाल: सांसद-विधायकों ने नहीं की शिरकत, पूछने पर कलक्टर टीना डाबी और उम्मेदाराम ने दिया ये जवाब

Barmer Thar Mahotsav
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.