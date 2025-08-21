– जयपुर ग्रामीण के बस्सी व चाकसू उपखण्डों में तड़के हुई भारी बरसात

बस्सी @ पत्रिका. जयपुर ग्रामीण इलाके में पिछले कई दिनों से पड़ रही तेजगर्मी के बाद गुरुवार तड़के कहीं भारी तो कहीं मध्यमगति की बरसात हुई।

चाकसू में 4 इंच बरसात हो गई तो बस्सी में सवा इंच व कोटखावदा में 20 एमएम बरसात हो गई। कानोता बांध में चादर चलने से ढूंढ नदी में पानी बहाव अ​धिक होने से तूंगा इलाके में सिंदोली बांध टूट गया। सिंदौली बांध टूटने से दर्जनों गांवों का आवागमन बा​धित हो गया।

जानकारी के अनुसार गुरुवार तड़के करीब तीन से पांच बजे तक बस्सी व चाकसू इलाके में भारी बरसात हुई। इधर बरसात से सूख रही खरीफ की फसलों को जीवनदान मिल गया।