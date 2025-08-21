Patrika LogoSwitch to English

बस्सी

चाकसू में 4 इंच बरसात, ढूंढ नदी में पानी के अ​धिक बहाव से सिंदोली बांध टूटा

जयपुर ग्रामीण इलाके में पिछले कई दिनों से पड़ रही तेजगर्मी के बाद गुरुवार तड़के कहीं भारी तो कहीं मध्यमगति की बरसात हुई।

बस्सी

Rajkumar Meena

Aug 21, 2025

– जयपुर ग्रामीण के बस्सी व चाकसू उपखण्डों में तड़के हुई भारी बरसात

बस्सी @ पत्रिका. जयपुर ग्रामीण इलाके में पिछले कई दिनों से पड़ रही तेजगर्मी के बाद गुरुवार तड़के कहीं भारी तो कहीं मध्यमगति की बरसात हुई।

चाकसू में 4 इंच बरसात हो गई तो बस्सी में सवा इंच व कोटखावदा में 20 एमएम बरसात हो गई। कानोता बांध में चादर चलने से ढूंढ नदी में पानी बहाव अ​धिक होने से तूंगा इलाके में सिंदोली बांध टूट गया। सिंदौली बांध टूटने से दर्जनों गांवों का आवागमन बा​धित हो गया।

जानकारी के अनुसार गुरुवार तड़के करीब तीन से पांच बजे तक बस्सी व चाकसू इलाके में भारी बरसात हुई। इधर बरसात से सूख रही खरीफ की फसलों को जीवनदान मिल गया।

Published on:

21 Aug 2025 01:03 pm

बस्सी / चाकसू में 4 इंच बरसात, ढूंढ नदी में पानी के अ​धिक बहाव से सिंदोली बांध टूटा

